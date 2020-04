Guvernør: New York forblir nedstengt til 29. april

NTB utenriks

Under en pressekonferanse mandag beskrev han dødsraten som følge av koronaviruset i New York som «i realiteten flat».

Men han understreket at skoler og virksomhet som ikke er kritisk for samfunnet, må holde stengt fram til 29. april.

Cuomo har innført strenge restriksjoner når det gjelder folks bevegelsesfrihet og sosial distanse. Mandag kunngjorde han også at boten for å bryte bestemmelsene blir hevet fra 500 til 1.000 dollar, i overkant av 10.000 kroner.

Han vil at politiet skal gå mer «aggressivt» til verks for å håndheve restriksjonene.

– Det handler ikke om livet ditt. Du har ikke rett til å sette andres liv i fare, sa han, ifølge CNN.

Nærmere 4.200 er så langt døde i New York, mens over 123.000 har fått påvist smitte. Det betyr at nesten halvparten av USAs smittetilfeller er registrert i delstaten som omfatter New York City.

