Boris Johnson får intensivbehandling for covid-19

NTB utenriks

– Johnson er ved bevissthet, han puster ved egen hjelp og er ikke lagt i respirator, opplyser en talsmann for statsministerens kontor mandag kveld.

Han presiserer at det ikke er snakk om en akutt innleggelse.

Johnson (55) testet positivt på koronaviruset for halvannen uke siden, og søndag ble han innlagt på St. Thomas Hospital med symptomer på covid-19. Sykehuset er det nærmeste offentlige sykehuset til 10 Downing Street.

– I løpet av ettermiddagen har tilstanden hans forverret seg, og etter råd fra hans medisinske team har han blitt overført til intensivavdelingen på sykehuset, opplyser talsmannen mandag.

Ifølge avisen The Times hadde Johnson tungt for å trekke pusten, og han ble ifølge BBC overført til intensivavdelingen i 20-tiden.

– Statsministeren får utmerket behandling, og han takker helsepersonellet i NHS for deres harde arbeid og engasjement, opplyser talsmannen videre.

Utenriksminister Dominic Raab fungerer inntil videre som statsminister.

Hilsener

Johnson får hilsninger og ønsker om god bedring fra både partifeller og politiske motstandere.

Ian Duncan Smith, tidligere leder for det konservative partiet, sier til BBC ar han er sjokkert over nyheten.

Keir Starmer, Labours ferske partileder, skriver følgende på Twitter: «Fryktelig triste nyheter. Hele landets tanker er med statsministeren og hans familie i denne fryktelige vanskelige tiden».

London-ordfører Sadiq Khan, også han fra Labour, skriver: «Ber for statsministerens raske bedring i kveld. GSTTNHS (St. Thomas Hospital. red anm.) har noen av verdens beste medisinske stab, og han kunne ikke ha vært i bedre hender».

Forloveden med korona-symptomer

Johnsons gravide forlovede, Carrie Symonds (32) har ligget til sengs i om lag en uke med symptomer på covid-19.

Symonds tvitret selv lørdag at hun er blitt bedre, og at hun ikke er blitt testet for koronaviruset. Symonds oppholder seg for tiden ikke i statsministerboligen der Johnson sitter i karantene.