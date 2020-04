20.000 i karantene etter et religiøst massemøte i Pakistan

NTB utenriks

Rundt 100.000 mennesker deltok under massemøtet til den sunnimuslimske Tablighi Jamaat-bevegelsen i Lahore i midten av mars.

Massemønstringen fant sted til tross for myndighetenes advarsler og protester, og over 150 deltakere har i ettertid testet positivt for koronaviruset. Minst to er døde.

To palestinere som var i Lahore, fikk påvist koronasmitte etter å ha returnert til Gazastripen, og pakistanske myndigheter forsøker nå å spore opp flest mulig av dem som var til stede under møtet.

Tusenvis i karantene

– Myndighetene i alle landets distrikter forsøker nå å finne dem som deltok, sier en tjenestemann i Lahore.

Tablighi Jamaat-bevegelsen, som har tilhengere over store deler av Asia, samt i land som Nigeria, har skaffet deltakerlister.

7.000 av dem som var på møtet, er satt i karantene i Lahore. I sørlige Sindh-provinsen er det samme blitt gjort med opptil 8.000, opplyser myndighetene søndag.

Mange utlendinger

I den nordvestlige provinsen Khyber Pakhtunkhwa er 5.300 satt i karantene.

– Helsevesenet utfører koronatester, og noen av dem har testet positivt, sier talsperson for regionen, Ajmal Wazir.

Han forteller at tusenvis fra hans provins har vært strandet i andre regioner på grunn av stengingen av motorveier over hele landet.

Flere utlendinger deltok på årets Tablighi Jamaat-møte. De kom fra land som Kina, Indonesia, Nigeria og Afghanistan, opplyser arrangørene. Av disse er rundt 1.500 nå i karantene i Pakistan, mens andre forlot landet uten å bli testet. Frykten er at de sprer koronasmitte.

