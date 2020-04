Polen, Ungarn og Tsjekkia felt i EU-domstolen for flyktningnekt

NTB utenriks

I 2015 besluttet EU at de mange asylsøkerne som ankom Hellas og Italia, skulle fordeles på alle medlemslandene. Vedtaket krevde to tredels flertall, noe det fikk, men Polen, Ungarn og Tsjekkia nektet likevel å være med på ordningen.

Torsdag fastslo EU-domstolen at landene handlet ulovlig, og alle tre risikerer nå høye bøter.

Sa nei til alle

I henhold til EUs plan skulle de tre landene ha tatt imot over 10.000 asylsøkere, hvorav mange var syrere og irakere på flukt fra krig i hjemlandene.

Mot slutten av 2017 hadde Ungarn og Polen ikke tatt imot én eneste asylsøker, mens Tsjekkia hadde sagt ja til tolv asylsøkere fra Hellas. EU-kommisjonen besluttet derfor å bringe saken inn for EU-domstolen – EUs høyeste juridiske organ.

EUs plan var å fordele opptil 160.000 asylsøkere fra Hellas og Italia. Det endte med at 40.000 ble fordelt som følge av vedtaket.

Fem år senere strever Hellas fortsatt med å håndtere krisen. Leirene på de greske øyene er ekstremt overfylte, og ventetiden på å få asyl og en eventuell bolig er på flere år.

Over én million flyktninger og migranter ankom Europa i 2015, og strømmen har fortsatt, men i mindre omfang.

– Eget sikkerhetsansvar

EU-domstolen fastslår i kjennelsen at ved «ikke å ville rette seg etter den midlertidige forordningen for en omfordeling av asylsøkere, så har Polen, Ungarn og Tsjekkia latt være å leve opp til de forpliktelser de har i henhold til EUs lov».

De tre landene har argumentert med at EU-landene selv har ansvar for å sørge for lov og orden, ikke EU-kommisjonen, men dette argumentet mener EU-domstolen er irrelevant.

Den manglende enigheten om håndteringen av flyktningkrisen utgjorde kjernen i en av EUs største kriser. Kravet om en streng flyktning- og asylpolitikk ble deretter en valgvinner for Europas høyreorienterte partier.

(©NTB)