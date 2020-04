Leir med asylsøkere isolert i Hellas grunnet koronautbrudd

NTB utenriks

Hele Ritsona-leiren, som ligger nord for Aten, ble torsdag satt i 14 dagers karantene. Koronasmitten ble først påvist hos en kvinne som var innlagt på et sykehus for å føde. Over 60 beboere ble deretter testet, og 20 av dem testet positivt for koronaviruset. Ingen av dem skal ha symptomer på sykdommen covid-19.

Mange av asylsøkerne bor i telt, men levekårene i Ritsona er ikke så dårlige som i leirene på øyene, der beboerne lever tett i tett under det hjelpearbeidere har kalt umenneskelig forhold.

De neste to ukene er det forbudt både å forlate leiren og reise inn i den. Samtidig fortsetter testingen.

Også i Kilkis i Nord-Hellas har en asylsøker testet positivt for viruset under et besøk til en kvinneklinikk. Hun og familien bor i en leilighet og er nå satt i 14 dagers karantene.

Det er foreløpig ikke meldt om koronasmitte i de sterkt overfylte leirene på de greske øyene.

