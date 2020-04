43 nye koronadødsfall i Sverige

NTB utenriks

5.466 personer har fått påvist smitte i Sverige, og 402 fikk torsdag ettermiddag intensivbehandling, opplyser statsepidemiolog Anders Tegnell i Folkhälsomyndigheten.

Tegnell sier de nå er oppe på et nytt nivå og uttrykker bekymring for den eldste delen av befolkningen.

– Det er de eldste, over 70, som ikke bare blir syke, men også dør i stor utstrekning. Ikke minst for å beskytte de eldste trenger vi å flate ut kurven. Slik at intensivbehandlingen kan fortsette å bygges opp så de kan ta imot det økte antallet tilfeller som kommer inn, sier Tegnell, ifølge Aftonbladet.

Omfattende smitte hos eldre

Det finnes bekreftede eller mistenkte tilfeller av koronavirus ved hver tredje eldrebolig i Sverige, ifølge en kartlegging fra Sveriges Radio Ekot.

Bare i Stockholm er det bekreftet smitte ved minst 29 boliger.

Ifølge undersøkelsen har minst 90 kommuner rapportert om bekreftede koronatilfeller eller mistenkt smitte ved sine eldreboliger.

Ikke lykkes

På spørsmål fra Ekot om de har lyktes med strategien om å holde smitten unna aldershjemmene, svarer Tegnell:

– Nei, det har vi åpenbart ikke gjort. Det er jo veldig uheldig, for det er jo akkurat det vi forsøker å forhindre på alle mulige vis, sier Tegnell på pressekonferansen torsdag.

I løpet av uken har 43 kommuner opplyst at de har hatt bekreftede tilfeller ved kommunens eldreboliger, og ytterligere 51 opplyser om mistenkte tilfeller.

Totalforbud

Tegnell har måttet tåle mye kritikk for Sveriges strategi for å bekjempe koronaviruset. Sverige har valgt en mindre restriktiv linje når det gjelder sosial isolasjon enn både Norge og en rekke andre europeiske land.

Tirsdag vedtok den svenske regjeringen et totalforbud mot å besøke eldre i Sverige de neste månedene.

(©NTB)