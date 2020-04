Uviss situasjon for koronarammede cruiseskip utenfor Florida

NTB utenriks

Også flere søramerikanske land har tidligere nektet skipene å legge til kai.

Ni personer har fått påvist viruset på Zaandam, og over 190 har symptomer som stemmer overens med virussmitte.

Rotterdam ble sendt fra San Diego i California med medisinsk personell, testutstyr og mat om bord for å bistå, og flere uten symptomer har blitt flyttet over til hjelpeskipet.

Flere i kø – og flere på vei

I tillegg ligger flere titalls andre skip på vent ved havnene i Miami og ved Everglades, og ellers lenger ut i farvannet. Brorparten har kun mannskap igjen om bord, men Carnival Corp, som eier ni cruiseselskap og totalt 105 skip, har fortsatt mer enn 6.000 passasjerer som ikke kan komme seg i land.

Det er også flere skip på vei, blant dem Coral Princess, som ifølge skipets medisinske personell har et høyere antall personer om bord med influensalignende symptomer enn normalt.

Den amerikanske kystvakten har over helga instruert alle cruiseskip til å behandle syke passasjerer og mannskap om bord, mens skipene holdes isolert på ubestemt tid. I tillegg må skipene, så lenge de oppholder seg i amerikansk farvann, gi daglige oppdateringer om antall koronasmittede om bord.

Utenlandske skip som «lusker utenfor amerikansk territorium» bes om å først evakuere de svært syke til landene skipene flagger til.

Mange av cruiseskipene i Sør-Florida er registrert på Bahamas, der sykehuskapasiteten er begrenset, og folk fortsatt sliter med ettervirkningene av orkanen Dorian i fjor.

For stor belastning

Instruksen fra kystvakten, som gjelder for alle fartøy med over 50 personer om bord, trådte i kraft 29. mars, og gjelder for delstatene Florida, Georgia og South Carolina, i tillegg til i Puerto Rico.

Florida-guvernør Ron DeSantis sier belastningen på delstatens helsevesen allerede er for stor til å ta imot de smittede fra Zaandam.

– Å bare slippe folk av på stedet der vi akkurat nå har det største antallet smittetilfeller, det framstår ulogisk, sa han tirsdag.

Føler seg sviktet

Zaandam-passasjerene Laura Gabaroni og ektemannen Juan Huergo er blant dem som sitter fast etter å ha blitt flyttet over til Rotterdam.

Paret, som bor i Florida-storbyen Orlando, er symptomfrie, og Gabaroni har skrevet til DeSantis, med oppfordring om å la dem forlate skipet.

– Florida fortsetter å ta imot fly fra New York, og delstaten tillot at samlinger i forbindelse med vårferien ble arrangert som planlagt. Hvorfor svikter dere oss, spurte hun guvernøren.

(©NTB)