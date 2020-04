NTB utenriks

Det militære Antonov-transportflyet tok av fra Tsjkalovskij-basen utenfor Moskva i morgentimene onsdag, opplyser forsvarsdepartementet i landet.

Den medisinske nødhjelpen er et resultat av at USAs president Donald Trump mandag ringte sin russiske motpart Vladimir Putin for å diskutere et samarbeid i kampen mot koronaviruset, ifølge Kreml.

Ifølge Putins talsmann Dmitrij Peskov har Trump «med takknemlighet» takket ja til tilbudet om russisk bistand.

