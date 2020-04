Over 4.000 koronasmittede døde i USA

NTB utenriks

USA er nå det land i verden med flest bekreftede koronasyke og står alene for rundt 22 prosent av alle smittetilfeller i verden.

New York er hardest rammet med 76.000 smittede og over 1.700 døde, og byens myndigheter kjemper en desperat kamp mot klokka for å hindre spredning av viruset. Sykehusene er overfylt og dårlig utstyrt, og i ikoniske Central Park opprettes det nå feltsykehus.

President Donald Trump hevder at årsaken til den kraftige økningen i påviste smittetilfeller er at ingen har gjennomført flere tester enn USA og lover at amerikanerne snart «vil se lys i enden av tunnelen».

Harde dager

Trump medgir imidlertid at det først vil komme «harde dager» og «to helvetes dårlige uker» og understreker viktigheten av å følge myndighetenes retningslinjer

– Dette kommer til å bli blant de tøffeste to-tre ukene vi noen gang har opplevd. Vi kommer til å miste tusenvis av mennesker, sier han.

Det hvite hus anslår at mellom 100.000 og 240.000 mennesker i USA kan miste livet som følge av epidemien, selv om myndighetenes tiltak blir fulgt.

Døde på cruiseskip

Tirsdag ba Trump Floridas guvernør Ron DeSantis omgjøre beslutningen om å nekte de to cruiseskipene Zaandam og Rotterdam å legge til kai i Fort Lauderdale.

Nærmere 200 av de 2.500 om bord i de to skipene har influensalignende symptomer, fire er alt døde og ytterligere fem har fått påvist koronasmitte. Flere søramerikanske land har tidligere nektet skipene å legge til kai.

– De dør. Jeg kommer til å gjøre det som er riktig, ikke bare for oss, men for menneskeheten, sa Trump.

Smitte på hangarskip

Også om bord i det amerikanske hangarskipet USS Theodore Roosevelt, som har et mannskap på rundt 5.000 om bord, har flere titall testet positivt for koronaviruset.

Hangarskipet befinner seg nå utenfor stillehavsøya Guam og kapteinen har bedt om tillatelse til å isolere mesteparten av mannskapet på land.

– Vi er ikke i krig. Besetningen trenger ikke å miste livet. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi ikke lykkes i å ta vare på vår viktigste ressurs, nemlig våre sjøfolk, påpeker skipssjefen Brett Crozier.

