Ny dansk bibeloversettelse møter kritikk

De danske oversetterne har sett for seg en 14 år gammel gutt i oversettelsesarbeidet. Dersom 14-åringen ikke kan forstå ordet, har man funnet et mer moderne ord, skriver Vårt Land.

«Synd» har blitt til «lovbrudd», mens «salige er de» har blitt til «dere er heldige hvis». Spesielt det siste eksempelet refses av kritikerne.

– Heldig er man når man vinner i lotto, og salig er man når man hviler i troen på Guds vilje. Saligheten vinner intet på å bli oversatt, skriver journalist og prest Sørine Godtfredsen i Kristeligt Dagblad.

Forfatter Carsten Bach-Nielsen forsvarer oversettelsen.

– Om man for eksempel arbeider med bibelsitater fra 17- eller 1800-tallet, vil man ikke kjenne dem igjen i den nye teksten. Det er et av resultatene av at man har oversatt meningen og ikke ord for ord, sier han.

