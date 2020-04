NTB utenriks

Markedet er fortsatt urolig som følge av koronakrisen. FTSE 100-indeksen i London falt 3,3 prosent fra start. Dax 30 i Frankfurt var ned 3 prosent, og CAC 40-indeksen i Paris var ned 3,1 prosent fra start.

Børsfallet kommer etter at president Donald Trump har advart mot to veldig smertefulle uker for USA.

(©NTB)