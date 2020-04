14 nordmenn har meldt seg til massesøksmål mot østerrikske myndigheter

NTB utenriks

Det er en privat forbrukerforening i Østerrike som opplyser Dagbladet om søksmålet.

– Vi mener at myndighetene i Tyrol var for seint ute med å innføre karantene og informere de reisende. Vi anslår at søksmålet blir på mer enn fem millioner euro, skriver Peter Kolba i Den østerrikske foreningen for forbrukerbeskyttelse (VSV) i en epost til avisa.

Over 80 prosent av personene som har meldt seg til søksmålet, er fra Tyskland. Det er også 30 dansker og 17 svensker som har meldt interesse for søksmålet.

Skibyer i Østerrike er blant hovedkildene til spredningen av koronaviruset i Norge.

