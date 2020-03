NTB utenriks

På listen over land som vil motta hjelp er blant annet Italia.

Under en pressekonferanse i Rosehagen ved Det hvite hus mandag, fortalte president Donald Trump at han har snakket med den italienske statsministeren, og at USA vil sende dem utstyr verdt rundt 100 millioner dollar.

Frankrike og Spania er også på listen over nasjoner som blant annet vil kunne motta overflødige ventilatorer, i tillegg til andre hardt rammede land i Europa.

