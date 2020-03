NTB utenriks

Den bredere S&P 500-indeksen og teknologitunge Nasdaq falt begge 0,4 prosent fra start. S&P 500 har ikke hatt et verre kvartal siden finanskrisen i 2008.

Pilene på de amerikanske børsene har den siste uken pekt oppover etter at det ble enighet i Kongressen om krisepakke til næringslivet.

Oljeprisen har gjort et kraftig byks. Etter å ha ligget rekordlavt ned mot 22 dollar fatet mandag, koster et fat nordsjøolje tirsdag ettermiddag over 26 dollar.

