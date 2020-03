NTB utenriks

Dow Jones-indeksen falt 23 prosent gjennom årets første tre måneder. Det er det største kvartalsvise fallet for denne indeksen siden 1987.

Den bredere S&P 500-indeksen falt 1,6 prosent og teknologitunge Nasdaq avsluttet tirsdagen med en nedgang på 1 prosent.

For årets første kvartal som helhet var nedgangen for S&P 500-indeksen på 20,2 prosent, det største kvartalsfallet siden finanskrisen. For Nasdaq var den tilsvarende nedgangen på 14,2 prosent.

