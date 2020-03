Koronautbrudd på amerikansk hangarskip

NTB utenriks

Skipet er å regne som en flytende småby, med et mannskap på omkring 5.000. Det ligger for tiden i Guam, og å sende mannskapet i land vil bety at skipet tas ut av tjeneste.

I et notat til marineledelsen skriver skipssjefen, Brett Crozier, at spredningen av sykdommen skyter fart, og at å sende 90 prosent av mannskapet i land er en «nødvendig risiko» for å stanse spredningen av koronaviruset.

– Vi er ikke i krig. Besetningen trenger ikke å miste livet. Hvis vi ikke gjør noe nå, vil vi ikke lykkes i å ta vare på vår viktigste ressurs, nemlig våre sjøfolk, skriver Crozier.

Den amerikanske marineledelsen vurderte tirsdag hvordan de skulle ta hånd om saken. Flere titall har testet positivt for koronaviruset om bord på marinefartøyet.

Hangarskipene utgjør en sentral del av USAs militære slagkraft globalt, og president Donald Trumps regjering har særlig lagt vekt på militær tilstedeværelse i Asia, der Kina er en rival.

