Ungarn har vedtatt ny unntakslov

NTB utenriks

Kritikere har fordømt den nye loven og mener den gir statsministeren unødvendig og ubegrenset makt.

Ungarn erklærte nasjonal krisetilstand 11. mars. Den nye loven gir blant annet statsministeren fullmakt til å utvide unntakstilstanden til regjeringen selv mener den er over.

I tillegg risikerer alle som sprer «falskheter» om viruset eller tiltakene mot det, fengselsstraff opp til fem år. Det har ført til bekymringer for pressefriheten i landet.

De folkevalgte vedtok loven med 137 stemmer mot 53. Orbáns parti Fidesz har sammen med den betydelig mindre regjeringspartneren KDNP 133 seter, to tredeler av forsamlingens 199 parlamentarikere.

Orbán har sittet ved makten i Ungarn siden 2010 og er en selverklært illiberal nasjonalist. Under hans styre har Ungarns politiske, juridiske og konstitusjonelle landskap blitt endret.

Internasjonal kritikk

56-årige Orbán har vært i en rekke konflikter med europeiske institusjoner og rettighetsgrupper, blant annet om innvandring og om rettsstaten. EU har sågar gått til sak mot regjeringen for å bryte med unionens verdier.

– Inntil nylig har Orbáns system blitt ansett som en hybridstat – verken demokrati eller diktatur, skrev den tidligere journalisten Paul Lendvai i en østerriksk avis nylig, før loven var blitt vedtatt. Han spurte da om Ungarn kan bli omgjort til EUs første diktatur.

– Mens mange land innfører ekstraordinære tiltak, rettferdiggjør ikke det ungarske forslaget hvert inngrep som nødvendig for å håndtere krisen. Det kan oppfattes som et forsøk på å tilrane seg makt, skrev Human Rights Watch før loven var blitt vedtatt.

Ingen lyspunkter

Den norske Helsingforskomité ser heller ingen lyspunkter.

– Ungarns regjering er i ferd med å slå den siste spikeren i kisten til det ungarske demokratiet, sier seniorrådgiver Csilla Czimbalmos til NTB.

– I likhet med menneskerettighetsforsvarere i Ungarn er vi redd for at denne loven blir misbrukt til ikke bare å bekjempe korona, men også de siste kritiske røstene som er igjen i landet, sier Czimbalmos.

– Orbáns regjering har allerede en sterkere posisjon enn noen annen EU-regjering. Ungarn er ikke lenger et land med demokratiske kontrollmekanismer, sa Milan Nic i Tysklands utenrikspolitiske selskap (DGAP) nylig.

– Fantasidemoner

Unntaksloven lar Orbán styre ved dekret på ubestemt tid. Statsministeren selv har avfeid innvendingene mot loven. Da Europarådet kritiserte lovforslaget, var det korte svaret at de «må lese lovteksten helt nøyaktig».

Orbáns tilhengere mener at utvidelsen av unntaksbestemmelsene har bred støtte i folket. De beskylder opposisjonen for skremselspropaganda og sier at krisen krever tydelig ledelse.

Justisminister Judit Varga sa fredag til utenlandske journalister at nasjonalforsamlingen kan trekke tilbake Orbáns dekreter til enhver tid, og at opposisjonen «kjemper mot fantasidemoner» i stedet for å ta innover seg virkeligheten.

Orbáns dekreter kan dessuten oversendes grunnlovsdomstolen for vurdering, la hun til.

Regjeringens talsperson Zoltan Kovacs skrev på Twitter mandag at lovens levetid begrenses av nasjonalforsamlingen som kan trekke den tilbake, og av koronapandemien selv som «forhåpentligvis tar slutt en dag».

Kovacs viste til en nylig meningsmåling om loven og la til at «72 prosent av ungarerne støtter dette tiltaket».

(©NTB)