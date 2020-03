UD: Geriljagruppe i Colombia erklærer våpenhvile

NTB utenriks

Erklæringen om den ensidige våpenhvilen kom mandag morgen norsk tid.

I erklæringen viser den venstreorienterte gruppa til FNs generalsekretær António Guterres, som har oppfordret til stans i alle væpnede konflikter for å bekjempe koronapandemien.

Forhandlinger mellom ELN og Colombias regjering har vært innstilt siden en bombeaksjon gjennomført av ELN i fjor. Norge var tilrettelegger for forhandlingene fram til de ble stanset.

– Det er oppløftende at ELN har erklært en ensidig våpenhvile for å bekjempe den felles trusselen covid-19 representerer. Dette er nok et eksempel på at parter i konflikt følger FNs generalsekretær Guterres' sterke anmodning, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i en uttalelse.

