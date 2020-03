Svenskene bedt om ikke å reise i påsken

NTB utenriks

– Vi ber alle som kan avstå fra reiser i påsken, om å gjøre det, sier Taha Alexandersson fra Socialstyrelsen.

– Mange vil ha en regel eller en oppfordring, men vi jobber ikke slik, vi appellerer, legger hun til.

Anbefalingen om ikke å reise skyldes at regionene ikke trenger noen ekstrabelastning i en tid der de jobber på spreng for å omstille seg for å kunne ta imot flere covid-19-pasienter, ifølge Alexandersson, som er fungerende kriseberedskapssjef.

På en pressekonferanse mandag ble det også opplyst at ytterligere 36 personer har dødd av viruset siden søndag. Antallet som har fått påvist smitte, er over 4.000. I alt 306 personer får eller har fått intensivbehandling.

– En kraftig økning i tallet kan komme av at det har vært helg og at det er et visst etterslep, sier statsepidemiolog Anders Tegnell.

Mangler utstyr

Ifølge Alexandersson arbeides det for fullt med å skaffe til veie nok beskyttelsesutstyr. Men hun legger til at det som kommer inn, forsvinner raskt ut.

Helsepersonell i Sverige har reagert sterkt på at landets 21 regioner fredag senket kravene til beskyttelse. Nå skal enkelte ansatte kunne jobbe med koronapasienter med kortermet jakke og uten munnbeskyttelse.

En protestgruppe på Facebook har allerede fått 30.000 underskrifter.

– Det føles som et slag i ansiktet. Det er fryktelig provoserende, sier Sara Nordin, hjelpepleier på intensivavdelingen på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

– Dette viser at arbeidsgiverne ikke bryr seg noe særlig om personalet sitt, og heller ikke tar uroen på alvor, legger hun til.

Annen strategi

Sverige har valgt en annen strategi enn de fleste andre land i Europa. Barnehager og grunnskoler er fortsatt åpne, mange går på jobb som normalt, og utesteder er åpne, men det er kun bordservering. I stedet for å innskrenke folks bevegelsesfrihet med forbud, har de valgt å gi folk sterke anbefalinger om hva de bør gjøre for å hindre smitte.

Tiltakene som svenske myndigheter har iverksatt, er fullt og helt basert på folkehelseekspertenes anbefalinger. Målet er å skape flokkimmunitet, samtidig som smitten bremses mest mulig med stort sett frivillige tiltak.

Ett av få forbud gjelder arrangementer med over 50 personer. Det trådte i kraft søndag. Før dette var grensen på 500 personer.

Kritikere mener at Sveriges strategi er et stort eksperiment, mens svenske folkehelsemyndigheter har slått tilbake og sagt at det å stenge ned hele samfunn, er det virkelige eksperimentet.

Flest mellom 70 og 90

Mange av dem som har dødd av covid-19 i Sverige, er mellom 70 og 90 år. 66 av de døde har vært i denne aldersgruppen.

Kun en av de døde er under 30 år, åtte personer er mellom 50–59 år, seks personer mellom 60–69 og 34 personer mellom 70–79 år. I tillegg har 32 personer vært 90 år eller eldre, viser den svenske oversikten.

Halvparten av de døde har befunnet seg i Stockholm fylke.