Over 1.000 døde av koronavirus i New York

NTB utenriks

Det er en økning på minst 250 dødsfall utenfor selve byen, ifølge nyhetsbyrået AP.

Delstaten New York er USAs episenter for pandemien. For å ta unna det store antall smittende pasienter, ble det søndag etablert et feltsykehus i Central Park med kapasitet til å ta imot 68 pasienter.

Det første tilfellet av koronasmitte i delstaten ble oppdaget 1. mars hos en helsepersonell som nylig hadde kommet tilbake fra Iran. To dager senere ble New Yorks andre tilfelle oppdaget. Siden har smitten gått som ild i tørt gress.

10. mars døde en mann i New Jersey som følge av viruset, og ble delstatens første dødsfall. To dager senere innførte New York et forbud mot ansamlinger på mer enn 500 personer, før de 15. mars stengte skoler.

20. mars satte guvernør Andrew Cuomo ned et forbud mot sammenkomster av alle størrelser, oppfordret alle til å holde seg hjemme og ba folk holde avstand til hverandre. Da hadde delstaten kun 35 bekreftede dødsfall.

