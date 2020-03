Koronakrisen: 365 millioner barn går glipp av skolemat

NTB utenriks

I 48 land der FN har skolematprogrammer er skoler helt eller delvis stengt for å begrense spredningen av koronaviruset og lungesykdommen covid-19.

Av de 365 millioner barna som ikke får skolemåltider som følge av nedstengte skoler, får elleve millioner av skolebarna mat gjennom FN-organisasjonen Verdens matvareprogram (WFP).

Tallene gir et innblikk i de forferdelige konsekvensene viruset har for millioner av skolebarn og deres familier, skriver WFP i en pressemelding.

– Vi jobber med partnere, inkludert UNICEF, for å finne løsninger som kan sikre at barn fortsatt mottar den støtten de så desperat trenger mens skoler holder stengt under pandemien, sier Carmen Burbano, direktør for WFPs skolematprogram.

WFP yter matvarehjelp og støtte til nødhjelpsprosjekter i utviklingsland og land med hungersnød og naturkatastrofer.

