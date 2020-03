Bulgaria og Østerrike påbyr ansiktsmasker i offentligheten

NTB utenriks

Helseminister Kiril Ananiev sa mandag at påbudet i Bulgaria gjelder på offentlige steder, både innendørs og utendørs, til tross for at landet mangler ansiktsmasker.

I bulgarske apoteker kan en kunde maksimalt kjøpe fem ansiktsmasker dersom de er tilgjengelige.

Så langt er det registrert 359 smittetilfeller av koronaviruset i EUs fattigste land. Åtte personer er døde.

Butikkpåbud i Østerrike

Også Østerrike har innført påbud om bruk av ansiktsmaske, her gjelder det alle butikker. Maskene skal deles ut av butikkene selv ved inngangen, opplyser statsminister Sebastian Kurz.

– Dette er ikke en del av vår kultur, og det vil bli en stor overgang for oss, men det er et nødvendig steg for å hindre ytterligere smittespredning, sier han

Over 9.000 har hittil fått påvist smitte i Østerrike, og tallet på døde har passert 100.

I strid med WHOs råd

Tiltakene er i strid med WHOs anbefalinger om bruk av ansiktsmasker. Kun folk som allerede er syke bør bruke ansiktsmasker for å unngå å spre smitte.

– Vi anbefaler ikke at ellers friske personer bruker masker i offentligheten fordi det opp til nå ikke er vist noen særlige fordeler ved det, sier WHOs krisesjef Michael Ryan på en pressekonferanse mandag.

Tvert imot finnes det bevis for at det kan ha motsatt effekt fordi mange bruker dem feil.

Bør prioriteres

Ryan viser også til problemet med at det er en massiv global mangel på ansiktsmasker og at dette er et tiltak som bør prioriteres der det er mest nyttig.

Akkurat nå er det helsearbeidere ved frontlinjen som har størst behov, påpeker Ryan.

– De eksponeres for viruset hvert sekund hver dag. Tanken på at de ikke har ansiktsmasker er grusom, sier Ryan.

