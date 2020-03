Modi ber om unnskyldning for nedstengning

NTB utenriks

– Jeg vet noen av dere er sinte på meg. Men disse strenge reguleringene er nødvendig for å vinne denne kampen, sa han i sin månedlige radiotale søndag.

Nedstengningen førte til at titusener av mennesker i den uformelle sektoren mistet jobben. Mange av dem la ut på landeveien til fots med familien for å komme hjem til landsbyene sine, noen av dem hundrevis av kilometer unna.

Myndighetene måtte lørdag sende busser og biler for å forsøke å hjelpe flere tusen mennesker ved et veiskille utenfor New Delhi.

India har registrert 867 koronasmittede og 25 dødstall hittil. Det er frykt for alvorlige konsekvenser om viruset sprer seg i fattige byområder med dårlig tilgang til vann.

