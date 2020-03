Grønland forbyr alkohol under koronakrisen

NTB utenriks

Det er regjeringssjefen på Grønland, Kim Kielsen, som har bestemt at alt salg av alkoholholdige drikkevarer skal stanse i hovedstaden Nuuk og i de to tettstedene Kapisillit og Qeqertarsuatsiaat. Forbudet ble gjort gjeldende fra klokken 20 lørdag kveld og fram til 15. april, skriver avisen Sermitsiaq.

Det er registrert ti tilfeller av koronasmitte i Nuuk, og regjeringssjefen er opptatt av at fortsatt åpne serveringssteder og salg av alkohol kan bidra til å øke smittespredningen.

– Under slike forhold er vi nødt til å ta mange forholdsregler for å unngå smitten. Men kjernen i min beslutning går ut på å beskytte barna, som skal ha et trygt hjem. Jeg håper at vi som samfunn ser barnas vilkår som et felles anliggende, sier Kielsen.

