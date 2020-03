Trump vurderer å sette New York og omegn i karantene

NTB utenriks

Trump sa lørdag at han snakket med flere guvernører, inkludert New York-guvernør Andrew Cuomo, om muligheten for å sette New York og deler av New Jersey og Connecticut i karantene.

Cuomo sa imidlertid at han ikke hadde snakket med Trump, og at han ikke visste om et slikt tiltak ville være lovlig eller ha noe for seg medisinsk.

– Jeg liker ikke hvordan dette høres ut, sa han på en pressebrifing lørdag.

I henhold til grunnloven er det delstatsmyndighetene som har ansvaret for og myndighet til å opprettholde ro og orden, mens den føderale regjeringen etter loven har ansvar for å hindre smitte over delstatsgrensene.

