Kraftig økning i antall konkurser i Sør-Sverige

De første tegnene på de økonomiske konsekvensene på grunn av koronautbruddet er kommet til syne i Skåne, skriver avisen Sydsvenskan.

I mars har 99 aksjeselskaper i regionen gått konkurs, noe som er 27 prosent flere enn i samme periode i fjor.

I storbyen Malmö er antallet konkurser økt med 55 prosent.

Det er spesielt bedrifter innen hotell- og restaurantbransjen som er hardest rammet.

Tall over konkurser for resten av Sverige i mars viser foreløpig ikke tilsvarende stigning. I Stockholm og Västra Götaland, hvor Göteborg er største by, har antallet konkurser i mars sunket noe.

