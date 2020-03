Tyrkia har evakuert hundrevis av migranter fra den greske grensen

NTB utenriks

Det statlige nyhetsbyrået Anadolu melder fredag at de er kjørt vekk i busser for å bli innkvartert i pensjonater, der de skal settes i karantene. Når karantenen er over, kommer de til å bli flyttet til andre områder av Tyrkia, heter det videre.

Nyhetsbyrået oppgir ikke hvor mange som er blitt transportert bort, men det har bodd anslagsvis 2.000 mennesker i den provisoriske leiren som har oppstått ved grenseovergangen i Edirne.

Tyrkia har så langt rapportert at 3.629 mennesker er bekreftet smittet av koronaviruset, hvorav 75 personer er døde.

– Desinfiserte leirområde

Det er ikke kommet opplysninger om at noen av dem som har slått seg ned ved grensen, er smittet. Men ifølge en tyrkisk journalist desinfiserte myndighetene leirområdet etter at beboerne var transportert bort.

Tusenvis av mennesker har de siste ukene samlet seg ved grensen nordvest i Tyrkia i håp om å ta seg inn i Hellas og EU for å søke om asyl. De dro dit etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan proklamerte at grensen var åpen, men det var kun de tyrkiske grensevaktene som lot folk passere, ikke de greske.

Dermed har mange blitt sittende fast på grensa, og med jevne mellomrom er det blitt meldt om voldelige sammenstøt mellom personer som har forsøkt å ta seg over grensen, og grensevakter utstyrt med tåregass og vannkanoner.

Hellas fornøyd

Greske myndigheter er svært fornøyd med den siste utviklingen.

– Dette er svært viktig for vårt land og for Europa, heter det i en uttalelse fra regjeringen i Aten fredag.

Greske myndigheter har også delt en video som tilsynelatende viser en brann i området. Det blir oppgitt at videoen viser at tyrkiske myndigheter brenner teltene som migrantene og flyktningene har etterlatt seg.

