Trump har signert omfattende krisepakke

NTB utenriks

Krisepakken har en prislapp på cirka 2.200 milliarder dollar.

Tidligere i uka gikk den gjennom i Senatet, og fredag ble den vedtatt i det andre kammeret i Kongressen, Representantenes hus.

Krisepakken skal demme opp for konsekvensene som koronapandemien påfører amerikansk næringsliv og amerikanske arbeidstakere og familier. En stor sum skal også gå til å styrke det amerikanske helsevesenet.

Prislappen på krisetiltakene er historisk høy – høyere enn under finanskrisen i 2009. Beløpet tilsvarer cirka 23.000 milliarder kroner.

Kompromiss

Vedtaket er resultatet av et kompromiss mellom Republikanerne og Demokratene i Kongressen etter at de to partiene først mislyktes med å vedta to andre forslag som var utarbeidet av Republikanerne.

Antall smittede i USA er nå over 100.000, og president Donald Trump har vært svært misfornøyd med at Kongressen har brukt nesten en uke på å få vedtatt de økonomiske krisetiltakene.

Pakken innebærer blant annet direkte utbetalinger til amerikanske borgere og flere hundre millioner dollar i billige lån til små bedrifter og næringer som er spesielt utsatt som følge av virusutbruddet.

Den inneholder også 100 milliarder dollar til sykehus og klinikker som har akutt behov for blant annet beskyttelsesutstyr og pustemaskiner.

Lån og kontanter

Den avsetter 500 milliarder dollar som skal kunne gis som kriselån for store selskaper, deriblant flyselskaper, mens 377 milliarder skal bidra til å støtte små bedrifter som blir skadelidende på grunn av pandemien.

Samtidig skal en vanlig amerikansk familie med fire medlemmer få utbetalt opptil 3.400 dollar. I tillegg avsetter den store summer til arbeidsledighetstrygd.

I forrige uke meldte 3,3 millioner amerikanere seg arbeidsledige.

– Landet vårt står overfor en økonomisk og helsemessig krise som har historiske proporsjoner som følge av koronaviruspandemien, den verste pandemien på over 100 år, sa speaker i Representantenes hus, Nancy Pelosi like før avstemningen fredag.

(©NTB)