Historisk høy oppslutning om Trump

USA er nå globalt episenter for koronapandemien, og landets sykehus viser seg å være dårlig rustet til å ta imot de mange som blir syke av viruset. Landet har flest smittede i verden, og stadig flere dør.

58 prosent av de spurte i en meningsmåling utført for Washington Post og ABC News mener at presidenten reagerte for seint, men partiskillet er tydelig.

86 prosent av demokratene mener Trump burde ha innsett alvoret tidligere, mens 75 prosent av republikanerne mener at han fra første stund har gjort en god jobb.

På spørsmål om hvordan de generelt vurderer Trumps innsats som president, er 48 prosent fornøyd og 46 prosent misfornøyd.

Oppslutningen om Trump på denne målingen er dermed høyere en noensinne siden han overtok som president for drøyt tre år siden.

