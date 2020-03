NTB utenriks

– Grunnen til at Tyskland har så få dødsfall i forhold til antall smittede, kan forklares med det faktum at vi gjennomfører et ekstremt høyt antall diagnosetester i laboratorier, sier virolog Christian Drosten som er leder for Institutt for virologi på Charite-sykehuset i Berlin.

