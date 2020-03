Opposisjonslederen i Mali er bortført

NTB utenriks

70 år gamle Soumaila Cisse ble bortført i Niafunke-området nord i Mali, der han drev valgkamp foran søndagens valg.

En av livvaktene hans ble drept og to andre ble såret, opplyser en talsmann for Cisses parti, Unionen for republikken og demokrati (URD).

Cisse var finansminister fra 1993 til 2000 og har tre ganger stilt til valg som presidentkandidat, uten å lykkes.

Det er ikke kjent hvem som har bortført ham, men det skjedde i et område der militante islamister med bånd til al-Qaida er aktive.

