Amerikansk krisepakke godkjent i Senatet

NTB utenriks

Alle de amerikanske senatorene stemte onsdag for krisepakken som skal komme arbeidstakere og bedrifter i USA til unnsetning i den økonomiske krisen som er oppstått som følge av koronapandemien.

Republikanere og demokrater i Senatet erklærte natt til onsdag at de var enige med Det hvite hus om innholdet i det 880 sider lange dokumentet. Men pakken må også vedtas i Representantenes hus før den kan bli endelig godkjent av president Donald Trump.

Rekordpakke

I alt skal det stilles 2.200 milliarder dollar, hele 23.000 milliarder norske kroner, til disposisjon for dem som er rammet av den omfattende viruspandemien som sprer seg raskt i USA. Dette er den største amerikanske økonomiske redningspakken noensinne.

– Vi har regnet med at dette vil holde i tre måneder. Forhåpentligvis trenger vi ikke dette i tre måneder, svarte finansminister Steven Mnuchin da han ble spurt om hvor lenge støtten var ment å holde økonomien flytende.

Den gigantiske redningspakken tilsvarer rundt halvparten av hele det årlige føderale budsjettet i USA, som vanligvis er over 4000 milliarder dollar.

Historisk

Pakken innebærer blant annet direkte utbetalinger til amerikanske borgere og flere hundre millioner dollar i billige lån til små bedrifter og næringer som er spesielt utsatt som følge av virusutbruddet.

Selv om mange har vært kritiske til pakkens innhold, og hevdet enten at den er for omfattende eller mangelfull, valgte alle senatorene å gå inn for forslaget slik at ikke flere dager gikk til spille.

– Bevilgningen vi nå står overfor, er historisk fordi den er ment å ta unna for en historisk krise. Helsevesenet vårt er ikke forberedt på å ta vare på de syke, våre arbeidere har ikke arbeid, forretningene kan ikke drive forretninger og fabrikkene våre står stille. Amerikansk økonomi har stanset, sa Chuck Schumer, lederen for demokratene i Senatet.

Pelosi fornøyd

I utgangspunktet har senatorer nå fri fra å møte i Kongressen fram til 20. april. Medlemmer av Representantenes hus er allerede sendt hjem, og fredagens avstemning vil foregå uten at de er til stede i Washington.

Leder i Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, er positiv til redningspakken før avstemningen og sier i en uttalelse etter avgjørelsen i Senatet at pakken «langt på vei møter amerikaneres behov».

Så langt har flere enn 68.000 personer blitt smittet av viruset i USA, og over 1.000 er døde. New York er så langt hardest rammet.

(©NTB)