Svenske myndigheter opplyser at så langt har 178 pasienter fått intensivbehandling i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Det er fortsatt tilgjengelig kapasitet for intensivbehandling i alle regioner, opplyser fungerende kriseberedskapssjef Taha Alexandersson i Socialstyrelsen. Hun sier også at det akutte behovet for verneutstyr er dekket.

