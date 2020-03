«Tsunami» av virusrammede pasienter ved sykehus i London

NTB utenriks

Chris Hopson, representant for ledere i den nasjonale helsetjenesten (NHS) og sjef for NHS Providers, sier at de har sett en «eksplosjon» i pågangen av alvorlig syke pasienter.

Han sammenlignet pågangen av pasienter ved sykehus i den britiske hovedstaden med en vedvarende tsunami.

– De snakker om bølge etter bølge etter bølge. Ordet som ofte brukes overfor meg er en form for vedvarende tsunami, sa Hopson i et radiointervju med BBC.

Det er ventet at smittetallene kommer til å øke drastisk i Storbritannia framover. Så langt er 463 virussmittede personer bekreftet døde, og 9.500 personer er bekreftet smittet.

Ti nye midlertidige sykehus skal settes opp i landet i løpet av den kommende tiden, ifølge britiske medier. Excel-konferansesenteret i London er en av fasilitetene som omgjøres til midlertidig sykehus og skal kunne huse 4.000 pasienter.

