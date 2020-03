Norskiraner tiltalt for drapsplaner i Danmark

NTB utenriks

Målet for attentatet var ifølge Politiets Efterretningstjeneste PET en leder for den iranske opprørsgruppen Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA).

Den norsk-iranske 40-åringen anklages for å ha overvåket ASMLA-lederen i hans hjem og for å ha filmet mannens kone på ordre fra iransk etterretning.

Jobbet ved ambassade i Oslo

Han nekter straffskyld.

Mannen ble i oktober 2018 pågrepet av svensk sikkerhetspoliti i Göteborg og deretter utlevert til Danmark. Der har han sittet i varetekt siden.

Den tiltalte mannen har bodd i Norge i ti år og skal flere ganger ha jobbet som vakt ved den iranske ambassaden i Oslo. Han har også sittet på første rad sammen med Irans ambassadør under festlige anledninger.

På sin egen CV oppgir mannen selv å ha jobbet for ambassaden, og han har også jobbet for flere ulike IT-bedrifter i Oslo.

Anses som terrororganisasjon

ASMLA tok på seg ansvaret for angrepet mot en militærparade i byen Ahvaz i Khuzestan 22. september 2018, der 25 mennesker ble drept.

Gruppen har også stått bak flere andre bombeattentater og sabotasjeaksjoner i Iran og står på myndighetenes liste over terroristorganisasjoner.

