Israel stenger synagogene

NTB utenriks

Israels mange synagoger, moskeer og kirker har til nå vært åpne, men under forutsetning av at de kun slapp inn ti personer om ganger og at alle holdt minst 2 meters avstand.

Ultraortodokse jøder har imidlertid ikke rettet seg etter pålegget fra myndighetene, som onsdag beordret synagogene stengt.

Landet innfører også andre strenge regler i et forsøk på å hindre spredning av koronaviruset og forbyr innbyggerne å bevege seg mer enn 100 meter bort fra hjemmet.

Drøyt 2.000 israelere har fått påvist koronasmitte og fem er døde. Alle de døde var eldre og hadde en eller flere kroniske sykdommer fra før.

