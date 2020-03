IS hevder å stå bak angrep på sikh-tempel i Kabul

NTB utenriks

Angrepet skjedde onsdag morgen da en gruppe væpnede menn stormet tempelet. En talsmann for sikhene i Kabul sier flertallet av gislene er kvinner og barn som hadde samlet seg til morgenbønn.

IS hevder å stå bak angrepet, ifølge nettstedet SITE, som overvåker jihadist-nettverk over hele verden.

Afghanske sikkerhetsstyrker har rykket ut til tempelet. En talsmann for innenriksdepartementet sier det fortsatt pågår kamper der flere timer etter at angrepet startet, og at opptil fire selvmordsbombere deltok i angrepet.

Det var over 150 mennesker inne på tempelområdet da angrepet startet.

– Folk er fanget inne i bygningen, og sikkerhetsstyrkene forsøker å redde dem ut, sier talsmannen for innenriksdepartementet. Ifølge talsmannen for sikhene er minst fire mennesker drept.

Det bor om lag 1.000 sikher og hinduer i Afghanistan, og de har blitt utsatt for flere angrep. I november 2018 ble 19 mennesker drept, de aller fleste sikher, da IS utførte en selvmordsaksjon i Nangarhar-provinsen øst i landet.

