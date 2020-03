NTB utenriks

De Washington-baserte utlånerne for utviklingskapital sier i en felles uttalelse at de tror det er avgjørende å avlaste utviklingsland og sende et tydelig signal til finansmarkedene.

Grepet gjelder for de landene som kvalifiserer til den mest gunstige støtten fra Det internasjonale utviklingsfondet (IDA). Støtten er rettet mot de to tredjedelene av folk i verden som lever i ekstrem fattigdom.

(©NTB)