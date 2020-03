Familien: Pensjonert FBI-agent døde i iransk fengsel

NTB utenriks

Levinson forsvant på mystisk vis fra den iranske øya Kish mens han var på et uautorisert CIA-oppdrag i 2007.

I en uttalelse på Twitter skriver familien at de ikke har noen opplysninger om hvordan eller når Levinson døde. Det eneste de vet er at det skjedde før koronavirusutbruddet, som Iran er hardt rammet av.

– Det er umulig å beskrive vår smerte. Vår familie vil tilbringe resten av livet uten den mest fantastiske mannen, en ny virkelighet som er uforståelig for oss, heter det i meldingen.

Meldingen om at Levinson er død kommer få uker etter at en amerikansk dommer holdt Iran ansvarlig for Levinsons forsvinning.

(©NTB)