Dramatisk økning i antall døde koronapasienter i Stockholm

NTB utenriks

I alt har 37 mennesker dødd av koronaviruset i hovedstadsregionen, 18 av dem det siste døgnet.

– Stormen er her. Vi vet ikke hvor sterk den kommer til å bli, men vi er midt oppe i den, sier Eriksson, som er helsedirektør i region Stockholm.

– Vi skal gå til det høyeste beredskapsnivået, katastrofenivået, understreker han.

Markant økning

På en pressekonferanse onsdag kveld oppga han at 1.070 mennesker er bekreftet smittet i regionen. Av dem er 300 innlagt på sykehus, hvorav 65 får intensivbehandling.

Totalt i Sverige er over 2.500 mennesker registrert smittet, mens 44 er døde, ifølge Worldometers.

– Vi har en ganske markant økning i antallet smittede, erkjenner Eriksson og legger til at en stadig større andel av de smittede er over 70 år.

Trenger flere hender

Han ber nå alle med helsefaglig utdanning om å bidra så mye de kan. Helsevesenet har stort behov både for personell og beskyttelsesutstyr.

– Vi tar imot all hjelp vi kan få, for det trengs nå, sier Eriksson.

Han legger til at medarbeidere som nylig har gått av med pensjon, oppfordres til å komme tilbake til arbeidet, først og fremst de under 70 år, og at de som arbeider deltid, vil bli bedt om å jobbe fulltid.

Kun akutthjelp

Samtidig legges helsevesenet om for å møte den krevende situasjonen.

– Vi fokuserer nå bare på akuttbehandling som ikke kan vente. Helsevesenet forandres helt i løpet av noen uker, fastslo han på pressekonferansen.

Ifølge helsedirektøren kan helsevesenet i Stockholm vente seg en vanskelig tid de neste ukene. Han benyttet samtidig anledningen til å takke helsepersonell som han mener gjør en enestående innsats.