Dempet optimisme på Wall Street

NTB utenriks

Markedene har reagert svært positivt på meldingene om politisk enighet i Washington om en økonomisk krisepakke. Oppgangen fortsatte verden over onsdag. Men da det nærmet seg stengetid i New York, kom det meldinger om at noen hindre kan ha oppstått før en planlagt avstemning i Senatet senere onsdag.

Da CNBC meldte at en strid mellom Demokratenes Bernie Sanders og republikanerne om arbeidsledighetsstønad kan føre til forsinkelser, pekte flere piler igjen nedover.

Den industripregede Dow Jones-indeksen, som tidligere på dagen var opp rundt 6 prosent, endte 2,3 prosent i pluss. Dow kunne dagen før skilte med 11,4 prosent oppgang, den største oppturen siden 1933.

Den bredere S&P-500-indeksen endte opp 1,2 prosent etter å ha vært over 5 prosent i ettermiddagshandelen. Dagen før steg indeksen med 9,4 prosent.

Hovedindeksen på den teknologidominerte Nasdaq-børsen endte ned 0,5 prosent onsdag etter å ha steget med over 8 prosent tirsdag.

Tross den nylige oppturen er aksjemarkedet 25 prosent lavere enn rekordnivået i februar. Børsene har siden vært preget av massive svingninger, og dette er første gang siden nedturen startet for fem uker siden at pilene peker oppover på Wall Street to dager på rad.

(©NTB)