Kvinnen i 70-årene ble alvorlig skadd i hendelsen på Lund sentralstasjon i Skåne i desember. Tiltalen mot den 33 år gamle nordmannen lød på drapsforsøk.

Han erkjente å ha dyttet kvinnen, men rettspsykiaterne kom fram til at han ikke var tilregnelig. 33-åringen sier kvinnen ble et tilfeldig offer og at han hørte stemmer som sa «angrip eller dø».

Mannen er dømt til å betale 160.000 svenske kroner i oppreisning til kvinnen.

