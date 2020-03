Næringslivskollaps uten sidestykke i eurosonen

NTB utenriks

Det rekordlave tallet gjenspeiler at økonomien i eurosonen nesten har gått i stå under koronaepidemien. Store land som Italia, Tyskland og Spania er hardt rammet og har innført strenge restriksjoner på folk og bedrifter i et forsøk på å bremse smittespredningen.

Indeksen måler endringer i økonomisk aktivitet i ulike sektorer. En verdi på over 50 indikerer økt aktivitet, mens lavere verdier tyder på det motsatte. Vi skal ikke lenger tilbake enn februar for å finne en indikator som pekte oppover, med en verdi på 51,6

– Fallet i indeksen er så brått at i enhver annen situasjon ville det sett ut som en regnefeil, sier analysefirmaet Capital Economics.

Da finanskrisen var på sitt verste i 2009, viste indeksen 33,5. Fram til nå var det den verste noteringen siden IHS Markit begynte å lage sin PMI i 1998. Analyseselskapet sier bunnen ikke nødvendigvis er nådd ennå.

– Forventningene til fremtidig produksjon er også markant ned, med rekordmye pessimisme med tanke på året som kommer. Det er klart at nedturen kan bli enda verre dersom enda strengere tiltak settes inn mot pandemien de neste månedene, sier sjeføkonom Chris Wiliamson.

