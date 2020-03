India setter hele befolkningen i karantene

NTB utenriks

– Hele landet skal stenges helt, sa Modi i en TV-sendt tale til verdens nest mest folkerike nasjon tirsdag.

– For å berge India, for å berge alle dets borgere, deg og din familie, vil hver eneste gate, hvert eneste nabolag være underlagt portforbud, sier han.

Ordren gjelder i første omgang for de neste 21 dagene, og til sammen er nå over 2,6 milliarder mennesker verden over bedt om å holde seg hjemme.

Indiske helsemyndigheter har hittil registrert rundt 500 tilfeller av covid-19, samt ti dødsfall. De har dessuten gjentatte ganger insistert på at det ennå ikke finnes bevis for at det pågår spredning i befolkningen, og relativt få tester er blitt gjennomført.

– Helt nødvendig

Ifølge Modi er beslutningen i tråd med råd fra folkehelseeksperter som mener at et portforbud i minst tre uker er helt nødvendig for å stanse smittespredningen.

– Hvis vi ikke klarer dette i disse 21 dagene, vil landet bli tatt 21 år tilbake. Noen familier vil for alltid bli ødelagt, sier Modi.

Fra tirsdag har innbyggerne i mange indiske delstater vært underlagt strenge begrensninger på bevegelsesfriheten, og flere har stengt grensene, men det dreide seg ikke om et portforbud som Modi nå har beordret.

Et portforbud

Statsministeren lover at regjeringen vil sørge for at folk får tilgang til nødvendige varer og tjenester under karantenen. Han varsler dessuten at myndighetene skal bruke over 20 milliarder kroner på å styrke Indias skjøre helsevesen.

– Dette er et portforbud. Vi vil bli nødt til å betale den økonomiske kostnaden, men det er alles ansvar og den største prioritet å berge ethvert familiemedlem, sier Modi.

Det sørasiatiske landet la søndag ned forbud mot internasjonale flygninger inn i landet. Innenlandsfly er også satt på bakken, og havnene er stengt. Indian Railways, ett av verdens største jernbanenettverk og med over 20 millioner passasjerer daglig, har innstilt alle avganger, bortsett fra godstog og forstadsruter.

(©NTB)