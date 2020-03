Franske eksperter tror de strenge tiltakene vil vare i seks uker

NTB utenriks

Det kommer fram i et dokument som ble publisert på det franske helsedepartementets nettsider tirsdag.

Frankrike har innført svært strenge tiltak for å bekjempe koronaviruset. Det er blant annet portforbud hvis man ikke har et signert dokument om gyldig ærend, og helikoptre og droner brukes til å sjekke at portforbudet overholdes.

– Hvis vi har grunn til å heve på restriksjonene tidligere, så vil vi gjøre det. Når spredningen av viruset er under kontroll, og sykehusene klarer å behandle de syke, kan spørsmålet om å heve på restriksjonene bli vurdert, sier landets helseminister, Olivier Veran.

