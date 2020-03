Danmark vil hente egne borgere hjem fra alle verdenshjørner

NTB utenriks

Tirsdag kunne Danmarks utenriksminister Jeppe Kofod opplyse at Danmark sender et eget fly til Filippinene i helgen for å hente danskene hjem. Samtidig forsøker dansk UD å få sendt et fly til Peru, i likhet med en rekke andre europeiske land.

– Det befinner seg 10.000 europeere rundt omkring i Peru, og det gjør det svært vanskelig. Med den nåværende hastigheten vil man først ha hentet europeerne hjem i slutten av mai, sier han.

Landet har innstilt stort sett all flytrafikk grunnet pandemien, og daglig letter det kun ett fly fra flyplassen i hovedstaden Lima, ifølge Kofod.

Samtidig er afrikanske land i ferd med å lukke grensene. Til nå har 15 afrikanske land stanset flyavganger til Europa.

– Vi har derfor åpnet en ny Afrika Task Force, som skal hjelpe danskene hjem. Det er viktig at man reiser hjem nå hvis man ønsker det, understreker Kofod.

Han legger til at dansker i utlandet ikke bør vente på å bli hentet av fly chartret av myndighetene, for uansett vil de måtte betale for turen.

(©NTB)