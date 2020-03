64 etiopiere funnet døde i konteiner

NTB utenriks

De 64 menneskene satt tett i tett i en konteiner på en lastebil som tirsdag ble stanset og sjekket i Tete-provinsen nordvest i Mosambik.

Rundt de døde satt 14 mennesker som hadde overlevd, opplyser en sykehuskilde.

Temperaturen i provinsen er nå rundt 34 grader. En ikke navngitt tjenestemann sier at dødsårsaken antas å ha vært kvelning.

Et bilde fra stedet viser den lille gruppen av overlevende som sitter omgitt av lik. Et annet bilde viser helsepersonell med hvite plastforklær og blå ansiktsmasker idet de gjør seg klar til å fjerne likene og hjelpe de overlevende.

En talskvinne for lokale myndigheter, Amelia Direito, sier at alle personene i konteineren var etiopiske menn.

Både lastebilsjåføren og assistenten hans er pågrepet av politiet, ifølge Direito. Begge er fra Mosambik. Sjåføren skal ha fortalt politiet at han ble lovet rundt 500 dollar, rundt 5.500 kroner, for å transportere mennene.

Det etiopiske utenriksdepartementet oppgir at det har fått bekreftet at mange etiopiere som reiste i et kjøretøy fra Malawi til Mosambik, er døde. Departementet uttrykker stor sorg over tragedien og medfølelse med de etterlatte. Det forsøker nå å fastslå identiteten til de døde.

Mosambik blir ofte brukt som smuglerrute av mennesker som ønsker å ta seg til Sør-Afrika.

