Tysklands regjering klar med krisepakkelån

Regjeringen bryter dermed den nærmest hellige budsjettbalansen, kjent som «svart null». En bestemmelse i grunnloven som begrenser opptak av nye statslån, blir også midlertidig satt til side.

Den nye gjelden skal bidra til å finansiere krisepakken, som blir flere ganger så stor. Et nytt stabiliseringsfond får mulighet til å gå inn med egenkapital i bedrifter og stille med kredittgarantier. I tillegg har landets utviklingsbank fått fullmakt til å gi ubegrenset med lån til bedrifter som sliter med de økonomiske virkningen av pandemien.

Pakken skal etter planen godkjennes av nasjonalforsamlingen onsdag.

I tillegg til å beskytte næringsliv og arbeidsmarkedet, var det på forhånd varslet at pakken skal hjelpe leietakere, gjøre det lettere å søke om velferdstiltak og støtte klinikker.

Planen ble klar i et hastemøte i regjeringen mandag. Angela Merkel deltok via telefon. Statsministeren har satt seg selv i karantene etter at en lege hun har vært i kontakt med, testet positivt for covid-19-viruset

