Staten tar over britiske tog

Togtrafikken reduseres fra mandag etter at regjeringens råd om å unngå alle ikke-nødvendige reiser har ført til at passasjertallet stuper. Folk blir også bedt om å ikke dra på hytta eller campingplasser, enten det er for en ferie eller for å isolere seg.

For å sikre at togene går for arbeidere som fortsatt trenger det, tar regjeringen over «alle inntekter og utgifter» minst et halvt år, opplyser samferdselsdepartementet mandag.

Selskapene som driver togene, skal fortsatt stå for driften og få et mindre administrasjonsvederlag. Grepet skal sikre forutsigbarhet for operatørselskapene, slik at de kan bidra til nasjonens beste, heter det fra departementet.

Statsminister Boris Johnsons sier smittespredningen har akselerert, og landet har nå registrert 281 døde i koronautbruddet. Mandag skal Parlamentet debatterer et forslag til unntakslov på grunn av krisen. Mange politikere har også bedt Johnson innføre strengere regler for å tvinge folk til å følge de offisielle rådene.

