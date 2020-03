NTB utenriks

– Vi ser en trend som tyder på at den eksponentielle kurven flater ut noe, sier Lothar Wieler ved smittevernmyndigheten Koch-instituttet. Han understreker at det er for tidlig å si noe sikkert, men sier han er optimist når tiltakene som er satt inn, allerede har en synlig effekt.

Mobildata viser også at folk forflytter seg mindre, men nedgangen er ikke nok, sier Wieler.

